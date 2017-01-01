Конкурсные управляющие не смогли оспорить отмену аукциона по манежу «Спартак»
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд тоже встал на сторону пермского УФАС
Семнадцатый апелляционный арбитражный суд Пермского края рассмотрел жалобу конкурсных управляющих ООО АКБ «Экопромбанк» и ООО «Магнит-Инвест». Они пытались отменить решение Арбитражного суда, который встал на сторону пермского УФАС, аннулировавшего торги по продаже имущества ООО «Магнит-Инвест». В его состав входит манеж «Спартак», который собираются выкупить власти города.
В итоге 21 августа Семнадцатый апелляционный арбитражный суд Пермского края оставил жалобу без удовлетворения. В резолютивной части постановления говорится, что оно может быть обжаловано в течение двух месяцев в порядке кассационного производства в Арбитражном суде Уральского округа через Арбитраж Пермского края.
Напомним, манеж «Спартак» вместе с земельным участком был передан для реализации в рамках банкротства ООО «Магнит-Инвест». Объект был выставлен на открытый аукцион, что вызвало возражения у городских властей. Администрация Перми считается основным потенциальным покупателем актива, которой власти Пермского края поручили выкупить манеж с целью сохранения спортивного функционала объекта. В бюджете краевой столицы на 2018 год на покупку манежа выделено 160 млн руб. Сейчас в мэрии ждут, когда цена на манеж снизится. Изначально общая начальная стоимость лота составляла 300,9 млн руб., но потом была снижена на 30 млн и составила 270 млн руб.
В январе 2018 года управление ФАС по Пермскому краю по жалобе администрации Перми отменило торги по продаже имущества ООО «Магнит-Инвест», в состав которого был включён манеж «Спартак». Чиновники указали, что продажу манежа, как социально важного объекта, необходимо проводить не с помощью аукциона, а через конкурс, так как эта процедура позволяет выбрать победителя по ряду критериев, а не только на основании цены. По мнению чиновников мэрии, конкурсными условиями могли бы стать использование манежа по целевому назначению и интенсивность такого использования. Они считают, что это поможет отпугнуть от торгов возможных спекулянтов, сократить количество участников и снизить риск потери городом одного из ключевых спортивных объектов. С другой стороны, реализация манежа через конкурс снизит интерес к объекту со стороны потенциальных покупателей, что, соответственно, скажется на итоговой цене продажи.
В УФАС по Пермскому краю жалобу мэрии признали обоснованной и аннулировали торги. В результате конкурсные управляющие, заинтересованные в продаже по максимальной цене, обратились в арбитраж. Но 29 мая суд поддержал УФАС и мэрию Перми в отмене аукциона по манежу «Спартак». Конкурсные управляющие попытались обжаловать это решение в высшей инстанции, но также безрезультатно.