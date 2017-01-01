Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 24 августа
Больше школ добротных и новых. Новый корпус пермской школы №59 откроет двери в День знаний.
Компрос — обновить, «Арбат» — открыть! В Перми обсудили будущий вид Комсомольского проспекта и новую концепцию для пешеходной улицы.
Смогу жить сам. В Перми подписали трёхстороннее соглашение об обучении людей с инвалидностью жизненной адаптации.
Доступ к общему имуществу. Эксперт в сфере ЖКХ знакомит с правилами совместного использования общего имущества многоквартирного дома.
Возвращение легенды. В Мотовилихе запустят восстановленный исторический фонтан.
Передовой регион. Федеральный эксперт высоко оценил опыт Пермского края по решению проблем обманутых дольщиков.
Новое оборудование в подарок. После капремонта начал работу корпус детского сада №404 в Верхней Курье.
Готовь сани летом. Как управляющие компании готовят дома к зиме.
Регионы поддержат пенсионеров. Делегация Пермского края приняла участие в обсуждении пенсионных изменений.
Помощь Забайкалью. Пермские общественники приняли участие в сборе гуманитарной помощи пострадавшим от паводка.
«Выходные на набережной». Программа городских мероприятий.
Театральные шалости. Пермский театр оперы и балета начинает 147-й театральный сезон со своего самого шумного проекта «Оперный экстрим».
От экономики — к книгам, музыке и туризму. В Перми во второй раз стартует фестиваль «Гений места».
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