Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 24 августа

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Больше школ добротных и новых. Новый корпус пермской школы №59 откроет двери в День знаний.

Компрос — обновить, «Арбат» — открыть! В Перми обсудили будущий вид Комсомольского проспекта и новую концепцию для пешеходной улицы.

Смогу жить сам. В Перми подписали трёхстороннее соглашение об обучении людей с инвалидностью жизненной адаптации.

Доступ к общему имуществу. Эксперт в сфере ЖКХ знакомит с правилами совместного использования общего имущества многоквартирного дома.

Возвращение легенды. В Мотовилихе запустят восстановленный исторический фонтан.

Передовой регион. Федеральный эксперт высоко оценил опыт Пермского края по решению проблем обманутых дольщиков.

Новое оборудование в подарок. После капремонта начал работу корпус детского сада №404 в Верхней Курье.

Готовь сани летом. Как управляющие компании готовят дома к зиме.

Регионы поддержат пенсионеров. Делегация Пермского края приняла участие в обсуждении пенсионных изменений.

Помощь Забайкалью. Пермские общественники приняли участие в сборе гуманитарной помощи пострадавшим от паводка.

«Выходные на набережной». Программа городских мероприятий.

Театральные шалости. Пермский театр оперы и балета начинает 147-й театральный сезон со своего самого шумного проекта «Оперный экстрим».

От экономики — к книгам, музыке и туризму. В Перми во второй раз стартует фестиваль «Гений места».

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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