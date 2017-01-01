Власти Прикамья и РЖД подписали соглашение на выкуп бывшего Товарного двора Предполагается, что транспортно-пересадочный узел РЖД построит за счёт средств, выделенных краем на покупку имущественного комплекса на Локомотивной, 18

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Локомотивная, 18. Скриншот Google. Maps

В среду, 22 августа, в Перми губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков подписали соглашение о том, что краевые власти выкупят у ОАО «РЖД» недвижимое имущество, расположенное на Локомотивной, 18. По словам главы региона, на месте бывшего Товарного двора предполагается провести новую магистраль, соединяющую центр города с улицей Стаханова. Проект освоения участка уже разрабатывается.

Напомним, на минувшем заседании Законодательного собрания депутаты поддержали выкуп у АО «РЖД» объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу ул. Локомотивная, 18. По предварительным расчётам, цена составит порядка 800 млн руб., причём половину суммы перечислят в этом году, а остальное — в следующем.

За счёт этих средств железнодорожная компания построит на Перми II современный транспортно-пересадочный узел, который соединит сразу несколько видов транспорта. Кроме железнодорожного вокзала там появится автовокзал, а также трамвайное и автомобильное сообщение.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков сообщил, что компания уже готовится приступить к проектированию ТПУ. «Этот проект будет построен в интересах жителей, и часть инфраструктуры, а именно автовокзал, будет передана в пользование краевой администрации на льготных условиях, — говорит Андрей Старков. — В ближайшее время мы планируем приступить к проектированию, технические условия с нашей стороны готовы».

Источник — пресс-служба администрации губернатора