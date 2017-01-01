Смену зонирования территории ДК «Телта» обсудят на заседании Гордумы Центр охраны памятников Прикамья не возражает против строительства гостиницы

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ДК «Телта»

Фото: Евгений Запискин

Члены комиссии по землепользованию и застройке Перми проголосовали за вынесение вопроса о смене зонирования территории, на которой сегодня располагается ДК «Телта» (ул. Окулова, 14) на пленарное заседание Гордумы. Обсуждение состоялось сегодня, 23 августа.

Саму смену зонирования члены комиссии поддержали на прошлом заседании 8 августа, когда рассматривались итоги публичных слушаний по этому вопросу.

Тогда в ходе обсуждения возникла дискуссия по поводу Слудской церкви — не будет ли гостиница, которую предлагается построить на месте «Телты», загораживать вид на неё. Поскольку Слудская церковь является объектом культурного наследия, на заседание 23 августа пригласили руководство Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Александр Жуковский, и.о. начальника Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края:

— Нами проведён анализ церкви с видовых точек. Он показал, что из-за существующей застройки района вид на церковь со стороны основной видовой точки — Камского моста — фактически утрачен. Церковь хорошо видно только со стороны улицы Монастырской. Поэтому считаю, что строительство гостиницы никак не противоречит существующему виду церкви.

Отметим, что материалов проектирования гостиничного комплекса пока нет. По уверениям замглавы горадминистрации Виктора Агеева, внешний облик гостиницы в любом случае будет проходить обсуждения.

Напомним, в конце июля администрация Перми согласовала изменение зонирования, предложенное краевым министерством по управлению имуществом и земельным отношениям — с зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) на зону Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков). Помимо этого минимущеста предложило увеличить высотность разрешённого строительства на территории с 20 м., но «не более 52 м».