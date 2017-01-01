Созданием «Молодёжного портала Пермского края» займётся ООО «РуНетСофт»

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Министерство образования Пермского края подвело итоги открытого конкурса на создание «Молодёжного портала Пермского края» — информационной системы, которая, по замыслу чиновников, будет способствовать формированию молодёжного коммьюнити региона.

Победителем стало ООО «РуНетСофт», которое согласилось выполнить работы за 839 тыс. руб. Начальная цена контракта — 1 млн 204 тыс. руб. На втором месте оказалась заявка ООО «СТУДИЯ РЕАКТИВ». Общество предложило выполнить работы за 1 млн 200 тыс. руб.

Таким образом, теперь «РуНетСофт» предстоит в течение 105 календарных дней создать и протестировать портал с целым рядом тематических рубрик:

«Траектории» — статьи о профессиональной подготовке, стажировке, построении карьеры;

«Истории успеха» — статьи об успешных людях, добившихся своей цели;

«ИТ-парк» — статьи об ИТ-специалистах и компаниях;

«Как это сделано?» — статьи о современном производстве и трудоустройстве;

«Стартапы» — статьи пермских акселераторов, фондов, технопарков, независимых стартапов;

«Лекторий» — статьи о лекциях, мастер-классах, экскурсиях, тревел-встреч и т.п.;

«Гранты и конкурсы» — статьи о получении государственного финансирования и ресурсов;

«Чем я могу помочь» — обзор общественных инициатив, конкурсов, благотворительных акций;

«Люди» — статьи о личном опыте;

«Прожекты» — статьи о развитии Перми и Пермского края

«Рекомендовано» — статьи известных людей о своих любимых местах в городе;

«Лайфхаки» — полезные советы;

«Грамотность» — статьи на тему финансов, медицины, законов.

Напомним, в июне губернатор Пермского края Максим Решетников, общаясь с молодыми пермяками в «Лето Парке», подчеркнул, что целью краевых властей является создание условий для самореализации людей. «Нужно сделать так, чтобы им хотелось продолжить своё развитие, реализацию проектов в Пермском крае», — отметил тогда глава региона.