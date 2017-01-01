В Прикамье более чем в три раза вырос конкурс на технические специальности

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Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая на заседании краевого правительства 22 августа. По его словам, в этом году самыми популярными у абитуриентов стали специальности, связанные с IT и цифровой экономикой.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Конкурс по сравнению с 2016 годом вырос более чем в 3 раза. Например, на такую специальность, как «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов», у нас конкурс вырос в 6 раз по сравнению с 2017 г. и достигает 8,8 человека на место. В 2 раза вырос конкурс на специальность «Технология машиностроения». И это закономерно, потому что мы уделяем особое внимание развитию цифровой экономики и промышленности в крае. Видим, что ребята и молодёжь это понимают, и на это откликаются.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина отметила, что самыми популярными специальностями 2018 года в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) стали «Компьютерные системы и комплексы», «Информационные системы и программирование», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов». При этом появляются и новые направления подготовки, большая их часть также связана с IT.

Учитывая выросший спрос на IT, глава региона дал министерству образования и министерству информационного развития поручение принять меры по увеличению мест на такие специальности в образовательных учреждениях.

Кроме того, Раиса Кассина обратила внимание, что в регионе есть востребованные работодателями, но непопулярные среди абитуриентов специальности. В частности, «Обработка мяса и птицы», «Швея» и другие. Одним из вариантов подготовки работников по этим направлениям может стать создание краткосрочных курсов. Также рассматривается возможность объединить в рамках одного курса две-три специальности, обновить образовательные программы, добавив использование новых технологий и современного оборудования.

На заседании также присутствовал директор ООО «Уралбумага» группы предприятий ПЦБК Андрей Третьяков. Он рассказал о том, как на его предприятие ведёт подготовку кадров. По его мнению, сейчас выпускники 9 классов неосознанно выбирают будущую профессию. В связи с этим необходимо усилить работу по профориентации школьников и привлекать к образовательному процессу в среднем профобразовании молодых специалистов.

Эту инициативу поддержал глава региона. Он поручил министерству образования предусмотреть привлечение молодых специалистов действующих предприятий к образовательному процессу. Чиновникам поставили задачу организовать курсы по повышению производительности труда в средне-профессиональных образовательных учреждениях края.

Источник — пресс-служба администрации губернатора