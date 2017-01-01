Прокуратура назвала виновниками беспорядков в ИК-37 самих заключённых

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Прокуратура Пермского края проверила информацию о групповом неповиновении осуждённых, отбывающих наказание в чусовской исправительной колонии №37 в ночь с 17 на 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установили, что один из осуждённых спровоцировал конфликт между отдельными группами отбывающих наказание граждан, причинив одному из них телесные повреждения (ударил кулаком).

Для пресечения этих действий в отряд прибыли сотрудники колонии, однако осуждённый проигнорировал их законные требования. Он вёл себя агрессивно, и несколько заключённых его поддержали.

При задержании затеявшего драку заключённого он демонстративно причинил сам себе порезы предплечья, после чего ему оказали медицинскую помощь. В это же время еще четверых осуждённых, которые в сообщении прокуратуры названы зачинщиками происшествия, привлекли к дисциплинарной ответственности и выдворили в ШИЗО. Там еще один из них причинил себе поверхностные повреждения предплечья, ему также оказали медицинскую помощь.

В связи с отсутствием надлежащего надзора за поведением осуждённых, а также необеспечением режимных требований и безопасности других осуждённых начальнику ГУФСИН по Пермскому краю внесено представление.

В настоящее время следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).