На пермской набережной растянут 25-метровый российский флаг

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Сегодня, 22 августа, в Перми отмечают День государственного флага России. Для жителей столицы Прикамья и гостей города подготовлена праздничная программа.

В 17.00 с площади Дружбы стартовал проезд байкеров с флагами нашей страны. Они едут по улицам от бульвара Гагарина до шоссе Космонавтов, а затем отправятся к Соборной площади. Там в 19:00 начнется праздничное мероприятие «Триколор Пермь». На сцене в этот вечер выступят группы So fix и El Capitan, а также шоу барабанщиков «Ритмикон» (город Ижевск). Также на набережной растянут 25-метровый флаг России. Лучше всего триколор будет виден со стороны Коммунального моста.

Напомним, День Государственного флага России празднуется ежегодно 22 августа. Именно в этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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