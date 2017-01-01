Передовой регион Федеральный эксперт высоко оценил опыт Пермского края по решению проблем обманутых дольщиков

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В правительстве Пермского края 21 августа состоялось совместное заседание комиссии по развитию экономики и инфраструктуры краевой Общественной палаты и Общественного совета при министерстве строительства. На заседании также присутствовал председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов. Его участники обсудили промежуточные итоги совместной работы по восстановлению и защите прав обманутых дольщиков и достройке проблемных объектов на территории края, а также внесли предложения по решению части вопросов на федеральном уровне.

В поиске общих интересов

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников отметил, что когда организация в 2017 году подключилась к решению в регионе проблем обманутых дольщиков, обнаружилось, что между властью и обществом есть большие коммуникационные разрывы. Но благодаря общественным площадкам для обсуждения и мерам поддержки дольщиков, эту дистанцию удалось сократить.

По его словам, краевое правительство и Общественная палата края проделали большую работу, чтобы законодательные акты, которые были приняты, максимально учитывали интересы людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Например, в силу вступил региональный закон, который предполагает выплату субсидий пострадавшим гражданам на оплату целевого взноса в ЖСК, требуемого для достройки дома. Причём перечень категорий граждан, которые получат субсидии, расширили с учётом предложений самих дольщиков. В частности, господдержку также смогут получить пенсионеры, матери и отцы-одиночки, а также те, кто приобрел жильё за счёт ипотеки. Ранее правительство края приняло постановление, которое прописывает алгоритм завершения строительства проблемных объектов.

Кроме этого, в октябре прошлого года на базе минстроя заработал консультационный центр для обманутых дольщиков. Сотрудники фронтофиса помогают им в оформлении документов и участии в судебных процессах, нужных для достройки проблемных объектов. При этом важно отметить, что если ранее в Прикамье правовые акты, касающиеся лиц, пострадавших от действий застройщиков, носили разовый, ситуационный характер, то сейчас эта работа стала системной.

Тем не менее, Дмитрий Красильников, считает, что до окончательного решения этого вопроса ещё многое предстоит сделать. «Механизм только-только начинает действовать. Но мы видим, что накал страстей снижается, и многие дольщики начинают работать по пути, который предложило краевое правительство, и принимают участие в обсуждениях», — добавил председатель Общественной палаты края.

На пути к обнулению

Первый заместитель председателя равительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин сообщил, что сейчас в перечне проблемных на территории региона числятся 11 домов и насчитывается порядка 1600 обманутых дольщиков. В 2018 году ведомство планирует обеспечить сдачу минимум шести объектов. Четыре из них уже ввели в эксплуатацию. По остальным домам реализуются дорожные карты, и власти планируют полностью обнулить реестр обманутых дольщиков до 2022 года.

Как сообщил первый зампред Правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, целью региональных властей является достройка максимального количества домов. «Принятый региональный закон и Постановление Правительства помогают решать вопросы «обманутых» дольщиков. Этот механизм показал себя как работоспособный и эффективный, в том числе в сложных юридических ситуациях», — подчеркнул Михаил Сюткин.

Однако, по его словам, есть ситуации, для которых на сегодняшний день правового решения пока нет. Например, существуют проблемы передачи имущества в ЖСК, которое находится в залоге у иных лиц, не являющихся участниками строительства. В этом случае в силу закона залоговые кредиторы имеют преимущества перед участниками строительства, что не даёт им возможность достроить дом, пока не будет получено согласие такого кредитора на передачу имущества в ЖСК или не будут внесены средства на депозитный счет арбитражного суда в размере 60% от стоимости объекта. При этом Михаил Сюткин добавил, что законодательство в части долевого строительства сейчас движется очень быстро, и есть надежда, что эти вопросы скоро удастся урегулировать.

Председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов пояснил, что механизм, выработанный в Пермском крае, пусть и не может устроить абсолютно всех, но является максимально компромиссным. По его мнению, это действительно интересная модель, при которой государство «не покрывает своими деньгами космос», а обеспечивает достройку объектов лишь для тех, кто сам себе не может позволить второй раз взять ипотеку.

«Я думаю, что каждый регион должен выработать свою собственную модель. Но опыт Пермского края можно считать одним из наиболее успешных: регион не только нашёл решение, но и его реализовал. Самое главное, ведётся совместная эффективная работа госорганов и общественности, власть слышит общество», — подчеркнул московский гость.

По словам Андрея Максимова, в стране до сих пор подчищают хвосты по долгостроям, которые остались ещё со времен экономического кризиса 2008 года. Это сильно влияет на социальную напряженность, поэтому решение проблемы обманутых дольщиков нужно искать как можно скорее. Несмотря на это, многие регионы не готовы не только выработать решение, но и тем более вложить собственные средства в решение этой проблемы. В связи с этим Общественная палата России планирует посмотреть внимательней опыт самых «передовых» регионов, чтобы выработать решение уже на федеральном уровне. «Будем обсуждать этот вопрос, чтобы к 2022 году обманутых дольщиков не осталось во всей стране», — подчеркнул Андрей Максимов.

При подведении итогов заседания председатель Общественной палаты Пермского края предложил федеральной Общественной палате на своей площадке обсудить предложения о внесении изменений в федеральное законодательство о банкротстве с целью оптимизации процесса достройки уже имеющихся проблемных объектов.