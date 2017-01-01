Все образовательные учреждения Прикамья готовы к новому учебному году

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Всего комиссии объехали 1,5 тыс. объектов.

В Прикамье завершились плановые проверки образовательных учреждений. Комиссия, состоящая из представителей муниципалитетов, МЧС, Росгвардии, департаментов образования проверила 1,5 тыс. детских садов, школ, техникумов, колледжей и центров дополнительного образования.

Итоги были подведены 22 августа на заседании правительства.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

— Отдельно отмечу, что принять ребят осенью готовы и «свежие», недавно построенные, школы — №42 и №59 в Перми.

На многих объектах были отремонтированы пищеблоки, системы отопления, канализации и водоснабжения, установлены автоматические пожарные сигнализации, системы видеонаблюдения, турникеты, ограждения. Капитальный ремонт или реконструкция проведены в 30 учебных заведениях.

В этом году в новые образовательные учреждения Прикамья пойдут около 5 тыс. детей. Всего в течение пяти лет планируется построить 27 садиков почти на 5 тыс. мест, 27 школ более, чем на 15 тыс. мест и еще 12 объектов образовательной инфраструктуры в учреждениях, подведомственных Минобразования РФ.

Источник — пресс-служба администрации губернатора