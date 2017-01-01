В Перми жестоко избили финансового уполномоченного ЛДПР в Пермском крае

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Вчера, 21 августа, в центре Перми совершено нападение на финансового уполномоченного партии ЛДПР в Пермском крае Дмитрия Демиденко. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердил сам пострадавший.

По его словам, на него напали в районе обеда на пересечении улиц Ленина и Плеханова. Дмитрий увидел, что у его автомобиля спущено колесо, и принялся его менять. После этого он получил удар по голове и очнулся только в карете скорой помощи. Впоследствии было установлено, что нападавших было трое. Есть предположение, что они сами могли проколоть колесо, чтобы отвлечь внимание пострадавшего.

В результате Дмитрий Демиденко получил серьезные повреждения, среди которых травмы головы и сотрясение головного мозга. Он написал заявление в полицию.

Отметим, что в социальных сетях высказывалась версия, что нападение может быть связано с деятельностью жены Дмитрия, которая сейчас работает на выборах в городскую думу Екатеринбурга и уже получала угрозы в свой адрес и адрес своей семьи. В пользу этой версии говорит тот факт, что у пострадавшего ничего не украли.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причастных к нападению.

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