Строить частные дома станет проще

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Теперь владельцу земельного участка не требуется получать разрешение на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Для этого достаточно уведомить муниципалитет.

Соответствующие изменения внесли в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Поправки предполагают замену документа на уведомление о начале строительства. При этом к нему не нужно прилагать план земельного участка.

Эти правила действуют только для строительства домов площадью менее 500 кв. м. Для тех, у кого площадь будущего дома больше, правила останутся прежними.

Таким образом, теперь для возведения объекта ИЖС застройщик должен подать в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве. В нём должны содержаться сведения о застройщике и земельном участке, планируемые параметры объекта, а также информация о том, что объект не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Также в уведомлении должны быть указаны контактные данные: почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

Источник — пресс-служба администрации Перми

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