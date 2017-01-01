Власти Перми предложили ужесточить сроки внесения платы за сделки с муниципальной землёй Из-за того что, сейчас эти сроки никак не урегулированы, за последние три года бюджет города не досчитался около 235 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 21 августа, комитет пермской Гордумы по экономическому развитию рассмотрел поправки в решение думы от 24 марта 2015 года «О плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности». Часть предлагаемых мэрией изменений касаются установления жёстких сроков внесения платы по договорам в случае купли-продажи муниципальных участков без проведения торгов и увеличения площади частных земель путём перераспределения с муниципальными.

Начальник департамента земельных отношений администрации города Ольга Немирова пояснила, что поправки вносятся для повышения платёжной дисциплины землепользователей и более оперативного реагирования на уклонение от оплаты. Дело в том, что ДЗО проанализировал проекты соглашений на муниципальную землю, выданные в 2016-2018 годах и обнаружил, что по проектам договоров на перераспределение участков до сих пор не оплачено более 12 млн руб., а по договорам купли-продажи — 223 млн руб. «Сейчас в законодательстве сроков по внесению платы нет вообще, и от этого платёжная дисциплина сильно страдает. Мы предлагаем установить срок в три дня с момента получения договора, потому что, как показывает практика, все, кто платит, вносят деньги именно в этот срок. Что же касается тех, кто с оплатой не торопится, то цифры мы озвучили», — подчеркнула Ольга Немирова.

Также начальник ДЗО сообщила, что сейчас в департаменте решают, как донести до тех, кто до сих пор не заплатил, информацию о том, что администрация отзовёт у них договоры. «Мы же эти деньги планируем в бюджет. Поэтому нам важно понимать поступят ли к нам вообще, и когда они поступят», — объяснила чиновница.

Депутат Сергей Ильин заявил, что три дня — это очень короткий срок для внесения платы, и предложил смягчить его до пяти рабочих дней. Депутат пояснил, что именно этот срок ставят банки перед своими клиентами, а за эти три дня может всякое случиться, и добросовестный землепользователь может просто не успеть заплатить.

Ольга Немирова, в свою очередь, отметила, что они и так уже взвешено и мягко подошли к этой ситуации — заменили «три дня с момента заключения договора», на «три дня с момента получения проекта соглашения». «Если землепользователь знает, что у него могут возникнуть сложности, он может просто прийти и забрать договор позднее», — добавила начальник департамента земельных отношений.

После этого член комитета по экономическому развитию Сергей Богуславский, который на этом заседании исполнял обязанности председателя, спросил у присутствующих какой всё-таки вариант проекта решения выносить на голосование. Он сообщил, что к этому заседанию был подготовлен доработанный с учётом консультаций проект решения — вносить плату в течение 10 рабочих дней с момента получения проекта соглашения, но представитель администрации как и раньше настаивает на трёх днях. В итоге первый заместитель главы администрации города Виктор Агеев предложил оставить компромиссное решение с пятью днями. Этот вариант проекта члены комитета одобрили единогласно.