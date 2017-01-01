Власти Перми предложили ужесточить сроки внесения платы за сделки с муниципальной землёй
Из-за того что, сейчас эти сроки никак не урегулированы, за последние три года бюджет города не досчитался около 235 млн рублей
Вчера, 21 августа, комитет пермской Гордумы по экономическому развитию рассмотрел поправки в решение думы от 24 марта 2015 года «О плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности». Часть предлагаемых мэрией изменений касаются установления жёстких сроков внесения платы по договорам в случае купли-продажи муниципальных участков без проведения торгов и увеличения площади частных земель путём перераспределения с муниципальными.
Начальник департамента земельных отношений администрации города Ольга Немирова пояснила, что поправки вносятся для повышения платёжной дисциплины землепользователей и более оперативного реагирования на уклонение от оплаты. Дело в том, что ДЗО проанализировал проекты соглашений на муниципальную землю, выданные в 2016-2018 годах и обнаружил, что по проектам договоров на перераспределение участков до сих пор не оплачено более 12 млн руб., а по договорам купли-продажи — 223 млн руб. «Сейчас в законодательстве сроков по внесению платы нет вообще, и от этого платёжная дисциплина сильно страдает. Мы предлагаем установить срок в три дня с момента получения договора, потому что, как показывает практика, все, кто платит, вносят деньги именно в этот срок. Что же касается тех, кто с оплатой не торопится, то цифры мы озвучили», — подчеркнула Ольга Немирова.
Также начальник ДЗО сообщила, что сейчас в департаменте решают, как донести до тех, кто до сих пор не заплатил, информацию о том, что администрация отзовёт у них договоры. «Мы же эти деньги планируем в бюджет. Поэтому нам важно понимать поступят ли к нам вообще, и когда они поступят», — объяснила чиновница.
Депутат Сергей Ильин заявил, что три дня — это очень короткий срок для внесения платы, и предложил смягчить его до пяти рабочих дней. Депутат пояснил, что именно этот срок ставят банки перед своими клиентами, а за эти три дня может всякое случиться, и добросовестный землепользователь может просто не успеть заплатить.
Ольга Немирова, в свою очередь, отметила, что они и так уже взвешено и мягко подошли к этой ситуации — заменили «три дня с момента заключения договора», на «три дня с момента получения проекта соглашения». «Если землепользователь знает, что у него могут возникнуть сложности, он может просто прийти и забрать договор позднее», — добавила начальник департамента земельных отношений.
После этого член комитета по экономическому развитию Сергей Богуславский, который на этом заседании исполнял обязанности председателя, спросил у присутствующих какой всё-таки вариант проекта решения выносить на голосование. Он сообщил, что к этому заседанию был подготовлен доработанный с учётом консультаций проект решения — вносить плату в течение 10 рабочих дней с момента получения проекта соглашения, но представитель администрации как и раньше настаивает на трёх днях. В итоге первый заместитель главы администрации города Виктор Агеев предложил оставить компромиссное решение с пятью днями. Этот вариант проекта члены комитета одобрили единогласно.