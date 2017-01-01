В Прикамье утвердили нормативы по обеспеченности школами и детскими садами

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Правительство приняло постановление, которым утвердило региональные нормативы градостроительной политики (РНГП) по обеспеченности населения региона объектами образования.

Документ устанавливает минимальный уровень обеспеченности жителей региона детскими садами и школами, а также уровень территориальной доступности таких объектов для людей.

Теперь минимально допустимый уровень обеспеченности детскими садами в регионе должен составлять 61 место на 1 тыс. человек, а школами — 119 мест на 1 тыс. человек. Расчет этих показателей произведен на основе данных о количестве постоянного взрослого населения и детей от 3 до 8 лет и от 7 до 18 лет в муниципальных образованиях Пермского края.

Ответственными за соблюдение нормативов названы муниципалитеты. Их задача еще на этапе принятия решения об использьвании территории под жилищное строительство определить, за счет чего жители будут обеспечены услугами дошкольного и школьного образования. При этом строительство образовательных учреждений может вестись как за счёт бюджетных средств, так и за счет частных инвестиций.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края:

— Цель нововведений — обеспечение людей обязательной государственной услугой — образованием. Этот параметр является одним из основных при формировании комфортных условий проживания, поэтому его необходимо учитывать при комплексном освоении территорий. Важно, чтобы жители, заселившись в свои новые квартиры, не сталкивались с проблемой отсутствия либо удаленности объектов социальной инфраструктуры. Без обеспечения нового жилья соцобъектами его нельзя считать полноценным.

Отметим, что практика строительства образовательной инфраструктуры за счет частного застройщика в крае уже есть. Так, «СМУ №3 Сатурн-Р» и ГК «КОРТРОС» взяли на себя обязательства по строительству детских садов в рамках комплексного освоения территорий краевой столицы.

Источник — пресс-служба администрации губернатора