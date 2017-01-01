СКР и прокуратура проверяют информацию о ЧП в чусовской колонии

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Следственный комитет России начал проверку информации о ЧП в исправительной колонии №37 ГУФСИН по Пермскому краю, произошедшего 17 августа. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее родственники осужденных сообщили в СМИ, что сотрудники колонии поместили в штрафной изолятор десять человек, которые были недовольны работой администрации учреждения и требовали приезда прокурора. В ШИЗО несколько осужденных якобы нанесли себе травмы в знак протеста против действий администрации.

Представители ГУФСИН заявили изданию, что в ШИЗО были помещены осужденные, нарушившие режим, оказавшие неповиновение и пытавшиеся дезорганизовать работу учреждения. Также есть информация, что следователи СКР тоже склоняются к этой версии.

Исправительная колония строгого режима №37 ГУФСИн по Пермскому краю расположена в поселке Половинка Чусовского района.