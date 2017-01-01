Назначен руководитель следственного отдела СКР по Лысьве

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Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю, на дожность руководителя следственного отдела по городу Лысьве назначен подполковник юстиции Сергей Резвухин. Ранее он занимал должность заместителя руководителя следственного отдела по Индустриальному району Перми.

Отмечается, что за примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся приказами руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

В органах Следственного комитета Сергей Резвухин работает с сентября 2007 года.