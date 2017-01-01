В Перми самовольно установленные объекты предложили сносить вне очереди Демонтаж требуется, если строения мешают возведению объектов и устранению аварий на инженерных сетях

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Сегодня, 21 августа, на заседании комитета по экономическому развитию пермской гордумы депутат Сергей Захаров представил проект изменений в решение гордумы от 8 декабря 2005 года «Об утверждении Положения о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещённых движимых объектов на территории Перми». Согласно этому положению, в частности, к таким объектам относятся нестационарные торговые объекты, контейнеры, передвижные строения и сооружения, конструкции, механизмы, строительные материалы, ограждения, автостоянки открытого типа, рекламные конструкции и информационные щиты.

Сергей Захаров пояснил, что сейчас в городе есть реестр незаконно установленных и размещённых движимых объектов, но их снос происходит в порядке их включения в список. Депутат предложил разрешить внеочередной демонтаж объектов, включённых в реестр, если они мешают запланированному строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов. Также сносить самовольные строения и конструкции можно для проведения профилактических или иных работ на инженерных сетях, установки и восстановлении элементов благоустройства, малых архитектурных форм, элементов благоустройства автомобильной дороги, устранения аварий на инженерных сетях, а также для освобождения территории, прилегающей к объектам социального, культурного, коммунально-бытового назначения.

Член комитета по экономическому развитию Тимофей Чащихин сообщил, что на проект решения поступили положительные заключения КСП, управления экспертизы и аналитики и главы города. При этом эксперты отмечают, что в проекте решения не определено, кто, в каком порядке, и в каком срок принимает решение о том, что конкретный объект необходимо демонтировать по перечисленным в порядке причинам. Также проект поправок не определяет внеочередной порядок сноса: кто, и в течение какого времени в экстренных случаях будет осуществлять демонтаж. Например, как отметил Тимофей Чащихин, при аварии на сетях самовольный объект, который мешает производству работ, необходимо демонтировать в считанные часы. Кроме того, обычно самовольные объекты, мешающие запланированной реконструкции и ремонту, выявляются ещё на этапе изысканий и проектирования, а то есть заблаговременно. В случае, если же самовольные постройки мешают строительно-монтажным работам, снос этих объектов выполняется непосредственно застройщиком. Как итог, Тимофей Чащихин предложил проработать эти вопросы совместно с администрацией Перми и продолжить рассмотрение проекта решения гордумы на следующем заседании комитета.

Некоторые депутаты обратили внимание, что если часть самовольных строений будут демонтировать раньше других, то остальные объекты, находящиеся в реестре, будут стоять и стоять только потому, что до них руки годами не доходят. Депутаты также добавили, что к этому вопросу должны подключиться эксперты, чтобы порядок выбора объектов для сноса был максимально объективным и прозрачным.

Первый заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев подчеркнул, что администрация своей позиции не меняет и поддерживает инициативу Сергея Захарова, потому что ситуация, когда необходимо демонтировать объекты во внеочередном порядке, возникает очень часто. Чиновник также добавил, что вопросы, которые озвучил Тимофей Чащихин, могут быть урегулированы через акты администрации.

В итоге члены комитета по экономическому развитию единогласно проголосовали за доработку проекта решения и рассмотрению его на следующем заседании комитета.