Театр-Театр покинула ведущая актриса Ирина Максимкина продолжит карьеру в Екатеринбурге

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Ирина Максимкина и Вячеслав Чуистов в спектакле «Алые паруса»

Как сообщил «Новому компаньону» источник в труппе пермского академического Театра-Театра, заслуженная артистка России Ирина Максимкина, исполнявшая ведущие роли в драматических спектаклях и мюзиклах, больше в театре не работает. Она продолжит карьеру в Свердловском академическом театре драмы (Екатеринбург). Вместе с ней в Екатеринбург переезжает артист Александр Уманчук.

Ирина Максимкина работала в Театре-Театре с 2004 года и исполнила несколько ведущих ролей, в том числе стала первой исполнительницей роли Ассоли в популярнейшем мюзикле «Алые паруса». Работа в Перми принесла ей немало наград: в частности, она стала лауреатом 13-го краевого фестиваля «Волшебная кулиса» за роль Луизы в мюзикле «Восемь женщин» (2015) и выдвигалась на Национальную театральную премию «Золотая маска 2015» за ту же роль.

В коллективе Театра-Театра есть и другие потери: пресс-секретарь Анна Гилёва отправилась покорять Санкт-Петербург, а заведующий литературной частью драматург Илья Губин переходит работать в ТЮЗ, где будет помощником художественного руководителя по творческим вопросам.









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