Максим Решетников обсудил изменения пенсионной системы на Генсовете ЕР

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В понедельник, 20 августа, состоялось заседание Генерального совета партии «Единая Россия», посвященное вопросам изменения пенсионного законодательства. Участие в обсуждении и выработке позиции партии на парламентских слушаниях приняли губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, руководители фракции «Единой России» в Заксобрании и Гордуме Юрий Борисовец и Дмитрий Малютин.

Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, никаких дискуссий об отмене государственного пенсионнго обеспечения быть не может. По его словам, партия предлагает, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Он также обратил внимание на то, что большинство таких льгот являются региональными.

Среди других предложений: предоставление работникам предпенсионного возраста дополнительного оплачиваемого отпуска и бесплатной ежегодной диспансеризации, а также ужесточения наказания для работников за невыплату (или неполную выплату) пенсионных взносов.

На заседании губернатор Прикамья Максим Решетников озвучил предложения жителей региона по изменению пенсионного законодательства.

По его словам, большая часть из принятых на заседании Генсовета решений, была озвучена жителями региона в своих обращениях. «В первую очередь, людей в разных регионах интересуют совершенно понятные вопросы, связанные с возможностью трудоустройства и социальной поддержкой. Это и вопросы, связанные с сохранением региональных льгот, которые действуют сейчас, и по досрочному выходу на пенсию», — резюмировал губернатор. Еще одним решением совместного заседания стало предоставление работникам предпенсионного возраста ежегодного прохождения диспансеризации в рабочее время.

Напомним, в течение июля в муниципальных образованиях Прикамья состоялось обсуждение планируемых изменений в пенсионном законодательстве. Участие в обсуждении принимали представители всех заинтересованных групп населения, в их числе: члены молодежных и студенческих организаций, профсоюзных объединений и ветеранских организаций, профессиональных сообществ, члены и сторонники партии «Единая Россия». В адрес Регионального исполнительного комитета партии поступило более 120 обращений, собранных в ходе встреч, обсуждений на круглых столах, полученных по электронным средствам связи.

Источник — пресс-служба партии