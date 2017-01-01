Пермь в числе лидеров рейтинга самых бесшумных городов среди городов-миллионников

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Пермь наряду с Воронежом стали самими «тихими» городами-миллионниками в России в рейтинге шумных городов.

Исследование проводил портал Domofond.ru, основываясь на опросе 61,9 тыс. жителей 150 городов нашей страны.

Респондентам было предложено оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Пермь получила 6,7 баллов из 10 возможных. Тем не менее среди всех российских городов (не только миллионников) это позволило занять лишь 67 место.

Средний бал по России составил 6,6. Самым «тихим» городом жители признали Невинномысск в Ставропольском крае, получивший 7,7 баллов.

Самым «шумным» назван Норильск — 5,2 баллов.

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