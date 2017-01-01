Определился соперник «Звезды-2005» в Лиге чемпионов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермская команда по женскому футболу сыграет с норвежским «ЛСК».

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги чемпионов среди женских футбольных команд. Чемпион России пермская «Звезда-2005» сыграет с норвежским клубом «ЛСК».

Первый матч пройдёт в Норвегии 12 или 13 сентября. Ответный матч состоится в Перми 26 или 27 сентября.

Напомним, «Звезда-2005» является шестикратным чемпионом России. На европейской арене лучшим результатом пермской команды является финальный матч на Кубок УЕФА, в котором в 2009 году «Звезда» проиграла немецкому «Дуйсбургу-2001» со счётом 1:7.