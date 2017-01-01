«Стальные тигры» стали бронзовыми призёрами чемпионата России
В полуфинале Лиги американского футбола они проиграли «Московским Патриотам»
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В Перми на стадионе им. Сухарева состоялся полуфинальный матч чемпионата Лиги американского футбола-2018 между местными «Стальными тиграми» и действующим чемпионом «Московскими Патриотами».
Гости не позволили пермской команде навязать свою игру и уверенно выиграли 42:14. Отметим, что гости сумели забить хозяевам шесть тачдаунов.
В финале «Патриоты» сыграют с еще одной московской командой — «Спартанцами».
А «Стальные тигры» достигнув полуфинала оказались лучшей региональной командой — второй год подряд.
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