Первый замруководителя СО СКР по Пермскому району обжалует свой арест

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Об этом сообщает Коммерсант-Прикамье со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что обвинение первому заместителю руководителя следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому району Эдгару Саркисяну пока не предъявлено, он является подозреваемым. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ — «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве».

Издание отмечает, что появившаяся ранее информация о том, что Эдгар Саркисян якобы вымогал у бизнесмена 10 млн руб. и был задержан в момент получения денег, не соответствует действительности.

Первый замруководителя СО СКР по Пермскому району Эдгар Саркисян был задержан в минувшую пятницу, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сам он категорически отрицает любые противоправные действия, в которых его подозревают.