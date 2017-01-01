Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 21 августа
Уйти от серости. Власти, архитекторы, историки и специалисты по городскому планированию обсудили концепции модернизации Комсомольского проспекта и улицы Пермской.
«Обнимитесь, миллионы». Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna, год назад покорившие Зальцбургский фестиваль своим Моцартом, вернулись в этом году со своим Бетховеном.
Пермь — город рек. Какие проблемы и богатства таят в себе долины малых рек столицы Пермского края?
Через мой ГУП. Депутаты краевого парламента выделили ГУП «Теплоэнерго» деньги для участия в конкурсе по отбору «мусорного» оператора.
Строительной отрасли необходима «расчистка». Депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель рабочей группы по вопросам градостроительства Николай Зуев — об изменении правил игры для застройщиков.
Ярмарка брендирования. В Прикамье растёт популярность фермерской торговли.
Плюс-минус миллиард. Вернувшись с каникул, депутаты Законодательного собрания откорретировали бюджет и предоставили альтернативу многодетным.
Пунктирный рост. Экономические итоги Пермского края за первое полугодие.
Выписали счёт. Кому выгодно использование эскроу-счетов при финансировании долевого строительства.
Искусство в регионы. Пермь стала одним из центров, где сделал остановку международный передвижной арт-симпозиум NEMOSKVA.
Налог на дачную теплицу. Правда ли, что хозяйственные постройки на участке облагаются налогом на имущество, и какие изменения вносятся в Налоговый кодекс? Колонка руководителя юридического агентства «Магнат-Пермь» Натальи Русаковой.