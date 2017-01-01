Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 21 августа

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Уйти от серости. Власти, архитекторы, историки и специалисты по городскому планированию обсудили концепции модернизации Комсомольского проспекта и улицы Пермской.

«Обнимитесь, миллионы». Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna, год назад покорившие Зальцбургский фестиваль своим Моцартом, вернулись в этом году со своим Бетховеном.

Пермь — город рек. Какие проблемы и богатства таят в себе долины малых рек столицы Пермского края?

Через мой ГУП. Депутаты краевого парламента выделили ГУП «Теплоэнерго» деньги для участия в конкурсе по отбору «мусорного» оператора.

Строительной отрасли необходима «расчистка». Депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель рабочей группы по вопросам градостроительства Николай Зуев — об изменении правил игры для застройщиков.

Ярмарка брендирования. В Прикамье растёт популярность фермерской торговли.

Плюс-минус миллиард. Вернувшись с каникул, депутаты Законодательного собрания откорретировали бюджет и предоставили альтернативу многодетным.

Пунктирный рост. Экономические итоги Пермского края за первое полугодие.

Выписали счёт. Кому выгодно использование эскроу-счетов при финансировании долевого строительства.

Искусство в регионы. Пермь стала одним из центров, где сделал остановку международный передвижной арт-симпозиум NEMOSKVA.

Налог на дачную теплицу. Правда ли, что хозяйственные постройки на участке облагаются налогом на имущество, и какие изменения вносятся в Налоговый кодекс? Колонка руководителя юридического агентства «Магнат-Пермь» Натальи Русаковой.

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