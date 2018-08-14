Молодёжь пермского «ЛУКОЙЛА» восстановила территорию вокруг источника Трифона Вятского

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В Год волонтёра 75 молодых специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае объединили усилия для проведения работ по восстановлению и обустройству территории вокруг святого источника Трифона Вятского.

Лукойловские волонтеры уже шестой год создают трудовой палаточный лагерь на берегу реки Кама у Свято-Троицкого храма в Нижних Муллах. За это время благодаря вкладу Компании «ЛУКОЙЛ» и ее молодежи труднодоступное и необустроенное для верующих место заметно преобразилось, приобрело известность и стало популярнее среди паломников. Проект, зародившийся по инициативе лукойловской молодежи, стал традицией, главная цель которой — восстановление территории святого источника Трифона Вятского.

За три трудовых смены молодые специалисты отремонтировали часовню, разбили газоны, обновили смотровую площадку, расчистили склоны от кустарников, обустроили лестничный спуск в лагерь и многое другое. Территория вокруг святыни с каждым годом приобретает все более обустроенный вид. Это особенно отмечают паломники. В день за святой водой сюда приходит до 100 человек. В будущем на месте волонтёрского лагеря планируется открыть этнокультурный заповедник «Земля преподобного Трифона».

«Мы постоянно генерируем идеи для улучшения жизни в Пермском крае. Источник Трифона Вятского — необыкновенное место, в этом убедился каждый, кто хоть раз побывал там. И работа наших молодых специалистов — прекрасный пример доброго дела для людей и природы», — сказал Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Свято-Троицкий храм расположен на берегу реки в Нижних Муллах. Это единственный храм в Пермском крае, где можно увидеть круглый иконостас в стиле шатровых иконостасов 16 века. Другой достопримечательностью являются колокола — одни из лучших в Пермском крае, точная копия колоколов московского Кремля. Сама колокольня стоит недалеко от реки Камы и это усиливает звучание. Храм тоже славится необычной акустикой — звук здесь держится около 20 секунд. Реконструкция и помощь в возрождении храма много лет ведется при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». За церковью, если спуститься к реке, еще одна достопримечательность — святой источник имени Трифона Вятского.

Источник — пресс-служба компании