Жители Прикамья могут оплатить штраф за паркову через Госуслуги

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Сделать это онлайн можно уже сейчас — такая возможность появилась на Едином портале госуслуг. Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Как поясняют в региональном мининформразвития, для оплаты начисления нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, затем на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля и водителя. Штрафы за нарушение правил автопарковки, выставляемые региональными ведомствами, отображаются во вкладке «Другие штрафы».

Пользователь может посмотреть информацию о дате вынесения постановления, порядке обжалования штрафа и оплатить несколько штрафов одной транзакцией. Оплата возможна с помощью банковских карт международных платежных систем, картами «МИР», со счета мобильного телефона и средствами с электронных кошельков. «Реализованный сервис удобен в использовании, экономит время и средства граждан», — отмечают в ведомстве.

С начала работы нового сервиса пользователи совершили уже более 200 тыс. платежей на сумму свыше 400 млн руб. Количество платежей растет — за июль проведено порядка 35 тыс. транзакций на сумму, превышающую 80 млн руб.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, всего за 2017 год через Единый портал госуслуг было совершенно более 25 млн платежей на общую сумму 30,3 млрд руб. Как показывает статистика, объемы платежей через платежный сервис ЕПГУ ежегодно утраиваются.

Источник — пресс-служба администрации губернатора