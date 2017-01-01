Названы точные даты отмены роуминга в России

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Стали известны точные даты отмены внутресетевого роуминга операторов «большой четверки» — «Билайна», МТС, «Мегафона» и Tele2.

Как сообщает Gazeta.ru, «Билайн» отменит роуминг 20 августа, МТС — 30 августа, Tele2 — 31 августа, а «Мегафон» — 1 сентября.

Операторы делают это по требованию ФАС России, которая требовала отменить роуминг с лета прошлого года. В марте 2018 года антимонопольное ведомство завело дело на «Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» и МТС за невыполнение этих требований. Для «Т2 РТК Холдинг» была предоставлена «отсрочка» до конца августа.





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