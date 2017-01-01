В Перми на перекрёстке улиц Революции и Николая Островского завершили укладку асфальта

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Вчера, 19 августа, энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» завершили укладку асфальтового покрытия на перекрёстке улиц Революции и Николая Островского. Ранее они смонтировали участок тепломагистрали, после чего провели отсыпку щебёночного слоя и восстановили дорожное покрытие.

Первоначально работы планировалось завершить до 22 августа. Но учитывая значимость транспортной развязки, энергетики завершили все мероприятия досрочно. Перекрёсток был открыт для проезда уже с 10:30 в воскресенье.

Все работы по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону на улице Николая Островского завершат в сентябре. Сейчас идёт подготовка к обновлению участка тепломагистрали «ул. Революции — ул. Тимирязева», сообщает пресс-служба пермского филиала «Т Плюс».