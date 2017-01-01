В Перми на три месяца закрыли столовую для индийских студентов

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Судебные приставы частично приостановили деятельность ООО «Центральная гостиница», запретив эксплуатировать ряд помещений в подвале здания на Сибирской, 9.

Проверка показала, что столовая, в которой питались около 500 студентов из Индии, нарушила санитарно-эпидемиологическое законодательство. В частности, там отсутствовал производственный цех для первичной обработки сырья, складские помещения для пищевых продуктов и хозяйственных товаров, а также гардероб и туалет для персонала. Кроме того, в столовой не соблюдали поточность технологических процессов при приготовлении блюд, отсутствовала моечная ванна, не хватало разделочного и производственного инвентаря, использовалась посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями. При хранении пищевых продуктов не соблюдались правила товарного соседства, отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Помещения не были достаточно чистыми, а косметический ремонт не проводился.

Так как питание в этой столовой угрожало здоровью студентов, суд признал ООО «Центральная гостиница» виновным в административном правонарушении и приостановил деятельность пяти помещений, расположенных в подвале здания, на 90 суток. Судебный пристав-исполнитель уже эти помещения опечатал, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.