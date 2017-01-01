Суд по делу хищений на «ЗиДе» заслушает свидетелей 21 августа

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Денис Заворохин

В Перми в минувшую пятницу начался суд по делу о хищениях более 143 млн рублей на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД).

Обвиняемые — бывший исполнительный директор завода Егор Заворохин и бизнесмены Денис и Максим Овчинниковы. Как считает следствие, подсудимые с осени 2011 по конец апреля 2012 года похитили более 143 млн руб. ФГУПа путем завышения счетов за тепловую энергию. Поставками тепла на завод занималась ООО «Энергорерсурс», якобы подконтрольная Егору Заворохину. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следующее заседание по делу состоится 21 августа в Дзержинском районном суде Перми. Ожидается, что на нём будут допрошены свидетели.