РСТ Прикамья собирается выбрать «мусорного» регоператора в октябре Региональная служба по тарифам почти на месяц перенесла сроки подачи и рассмотрения заявок по отбору регоператора по обращению с ТКО

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 20 августа, должен был закончиться срок подачи заявок на участие в конкурсе. В пятницу, 17 августа, РСТ внесла изменения в конкурсную документацию. В результате крайний срок подачи заявок перенесли на 28 сентября. Протокол рассмотрения заявок теперь планируется подписать 2 октября, а протокол о результатах проведения конкурсного отбора — 10 октября.

В РСТ «Новому компаньону» сообщили, что они уточнили в конкурсной отходообразователей и места несанкционированных свалок, и перенесли сроки, чтобы у претендентов было время посмотреть изменяемую документацию и рассчитать свою экономику.

Напомним, 24 июля Региональная служба по тарифам объявила конкурс на право заключения соглашения об организации на территории Пермского края деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Соглашение с регоператором планируют заключить на 10 лет. Максимальное значение стоимости услуги, которую регоператор должен предоставить в 2019-2028 годах, другими словами, начальная цена, составляет 29,8 млрд руб. То есть, 2,9 млрд руб. в год.

В конкурсной документации говорится, что потенциальные участники должны обладать лицензией на любой вид деятельности по обращению с ТКО (сбор, транспортировка, обезвреживание и т. д.). Размер обеспечения заявки составляет 5% от максимально допустимой выручки регионального оператора или 211,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе планировали принимать до 20 августа. Их должны оценить исходя из приведённой стоимости, которую предложат участники конкурса, и качества предоставляемых услуг: надёжности, оперативности, исполнительности и других.

Итоги торгов планировалось подвести до 5 сентября, чтобы 19 сентября заключить соглашение с новым региональным оператором. Но из-за жалобы компании «ЭКОЛ» в антимонопольную службу торги пришлось временно приостановить. Эта компания собиралась принять участие в конкурсе, но, как сообщается в жалобе, не может этого сделать. В жалобе сказано, что «ЭКОЛ» не располагает свободными наличными средствами, необходимыми для обеспечения заявки — более 211,7 млн руб. При этом эту сумму могут внести за неё третьи лица, что не предусмотрено условиями конкурса. Компания считает, что интересы РСТ как организатора конкурного отбора будут одинаково защищены, как если участник сам вносит средства, так и если за него это делают третьи лица. Кроме этого, компания жалуется, что в конкурсной документации не говорится, в каких случаях деньги, внесённые на обеспечение заявки, не возвращаются участнику торгов. «ЭКОЛ» считает, что это создаёт риск необоснованного невозврата средств в размере более 211,7 млн руб. и существенно нарушает права участника.

Также ООО «ЭКОЛ» в своей жалобе указало, что конкурсная документация содержит две разные величины ежегодного образования ТКО на территории края — 1 млн тонн и 979 тыс. тонн. Заявитель утверждает, что из-за этого несоответствия участник торгов не сможет определить свой потенциал по критерию мощности и корректно рассчитать стоимость услуги регионального оператора. В результате стоимость услуг, основанная на некорректных данных, в дальнейшем не позволит установить экономически обоснованный тариф для населения.

Жалоба компании «ЭКОЛ» поступила в центральный аппарат ФАС 7 августа. Её планируется рассмотреть сегодня вечером, 20 августа. Так как максимальный срок рассмотрения и принятия решения по жалобе составляет 14 рабочих дней, антимонопольщики должны принять решение по жалобе на этой неделе.