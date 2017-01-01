Первый замруководителя СО СКР по Пермскому району задержан за взятку

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», в минувшую пятницу по подозрению в вымогательстве и получении взятки задержан первый заместитель руководителя следственного отдела СКР по Пермскому району, майор юстиции Эдгар Саркисян.

По данным, которые приводит издание, Эдгар Саркисян в течение нескольких недель вымогал у предпринимателя взятку в размере 10 млн руб. Бизнесмен обратился в УФСБ, после чего все его переговоры с сотрудником следственного комитета фиксировались правоохранителями. После задержания во время прередачи денег, Эдгару Саркисяну предъявили обвинение, а суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании ему меры пресечения в виде заключения содержания под стражей.

В пресс-службе ведомства эту информацию комментировать отказались.