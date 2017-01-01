В середине недели в Прикамье похолодает до +10°

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По расчётам модели среднесрочного прогноза погоды CFS, средняя температура воздуха на предстоящей неделе в Пермском крае ожидается около нормы.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, во вторник, 21 августа, погода будет преимущественно без осадков. Ночью потеплеет до +8…+13°, и лишь по востоку местами до +5°. Днём максимальная температура в Перми составит +20…+22°, а по краю — +18…+23°.

В среду южная часть края днём ненадолго попадет в тёплый сектор циклона. Там, в том числе в Перми, температура может повыситься до +23…+25°, но уже во второй половине дня подойдёт холодный фронт с дождями и грозами, и температура опустится. По северу края возможны сильные дожди. В четверг максимальная температура днём не поднимется выше +10…+15°. Дожди в основном пройдут по востоку края.

Пятница, 24 августа, предварительно также ожидается облачной и прохладной. Осадки прекратятся, а температура воздуха повысится.