В охраняемых природных территориях Прикамья обнаружили свалки

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края выявила нарушения в деятельности регионального Министерства природных ресурсов и экологии. При осмотре особо охраняемых природных территорий Прикамья — ландшафта «За Гранью (Кедровое) болото», ботанического памятника природы «Липогорский» и ландшафта «Усть-Качинский» там обнаружили загрязнения территорий и несанкционированные свалки.

Так, при обследовании ООПТ «За Гранью (Кедровое) болото» обнаружено значительное количество погибших, поврежденных деревьев со следами поражения вредителями. Кроме того, в нарушение требований законодательства на территории ООПТ «Усть-Качкинский», расположено кладбище, на котором осуществляются захоронения по настоящее время.



Пресс-служба прокуратуры сообщает, что указанные факты свидетельствуют о нарушении режима названных особо охраняемых природных территорий. В целях устранения нарушений природоохранной прокуратурой в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского внесено представление. Его рассмотрение и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.