«Звезда» выиграла первый матч на выезде

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Фото: Константин Долгановский

Пермский футбольный клуб «Звезда» одержал свою первую победу на выезде, обыграв екатеринбургский «Урал-2» в рамках пятого тура сезона ПФЛ-2018/19. Встреча прошла в городе Сысерть Свердловской области, и завершилась со счетом 3-1 в пользу пермяков.

Алексей Попов, старший тренер ФК «Звезда»:

— Победить удалось за счет командной игры. Хоть она у нас местами очень нестабильная, но настраивались играть в свою игру, атакующий футбол, прессинг. Первый тайм повели, но потом соперник нагнал: перестали играть, подумали, что дело сделано и стали «ходить» по полю. Но во втором тайме встряхнулись, произвели пару замен и добились положительного результата.