В Перми представили проекты «умных кварталов» в городах края

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В Перми состоялось первое заседание комиссии «Умный город» Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. Участники представили проекты «умных кварталов», которые планируется внедрить в Перми, Березниках и Новых Лядах, а также проекты «Умный свет» и «Умная школа».

Так, например, в рамках проекта «Умный квартал» в ЖК Любимов в Березниках к 1 сентября планируется установка видеодомофонов и видеонаблюдения в домах. Система позволит открывать дверь со смартфона, оповещать всех жителей в условиях ЧС через трубку домофона, просматривать видео с его камеры.

На совете рассказали о пилотном проекте «Умный свет», запущенным в Перми от ул. Ленина до ул. Пушкина. По словам краевых властей, он позволил сократить электропотребление на 65% благодаря светодиодным светильникам и интеллектуальной системе включения.

Как отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин, губернатором Пермского края поставлена задача разработать бизнес-модели по внедрению умных городских сервисов на примере Перми, Новых Лядов, ЖК «Любимов» в Березниках. «Сейчас мы подошли к главному вопросу: кто станет заказчиком умных сервисов. Также в сентябре будут подведены итоги пилотного проекта «Умный свет» в Перми», — рассказал министр.

Напомним, 4 июля главой региона Максимом Решетниковым подписан указ о создании Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края, в составе которого 24 представителя законодательных и исполнительных органов власти, ИТ-компаний, промышленных предприятий, науки и ВУЗов. В компетенции Координационного совета входит решение вопросов развития цифровой экономики, утверждение приоритетных проектов и дорожных карт по их реализации.

В августе на портале «Управляем вместе» открыт раздел, где можно ознакомиться с Концепцией и приоритетными проектами по всей цифровой трансформации региона, а также предложить свои проекты.





Источник - пресс-служба администрации губернатораа