На комплексное благоустройство Компроса потратят до 1,5 млрд рублей

Реализация проекта займёт минимум четыре года


Дмитрий Енцов
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компрос

На заседании Градостроительного совета при главе Перми 17 августа были озвучены сумма и сроки комплексного благоустройства Комсомольского проспекта.

По словам Главы города Дмитрия Самойлова, всё зависит от выбранных вариантов благоустройства, типа покрытий, подсветки, материалов ремонта фасадов зданий и других факторов. Исходя из этого расходы могут составить от 900 млн руб. до 1,5 млрд руб. Минимальные сроки реализации — четыре года. Во многом, сроки будут зависеть и от синхронизации работы с сетевыми компаниями.

Концепция подразумевает масштабное обновление Комсомольского проспекта в единый ансамбль, как с точки зрения организации пешеходного движения, так и транспортного. Кроме этого будет произведена реставрация стоящих на проспекте зданий, освещения, и другие работы. 

Принятие концепции благоустройства перенесено на следующее заседание градсовета, которое запланировано на конец сентября. Причиной стала необходимость дополнительно обсудить детали: что делать с Октябрьской площадью, в каком виде организовывать (и организовывать ли вообще) велодорожки, как обеспечить связь бульварной части, разрываемой параллельными дорогами, а также вопросы согласования с центром охраны памятников, и другие.

Дмитрия Самойлов пояснил, что в любом случае работы стартуют от начала проспекта, то есть от пересечения с улицей Монастырской.

Отметим, благоустройство Комсомольского проспекта названо в числе приоритетных проектов городских властей, которые необходимо реализовать к 300-летию Перми. Среди них также реновация территории бывшего завода им. Шпагина, ликвидация железнодорожной ветки между вокзалами Пермь-1 и Пермь-2, и другие. Напомним, юбилей столицы Прикамья будет отмечаться в 2023 году.



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