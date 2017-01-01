В микрорайоне Данилиха появится храм в честь Иверской иконы Божьей матери

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В Дзержинском районе Перми, на Шоссе Космонавтов, 48 построят храм в честь Иверской иконы Божьей матери. Проект был одобрен на заседании Градостроительного совета при главе города 17 августа.

Территория под храм составляет площадь 1,1 тыс. кв.м. Высота сооружения достигнет 22 м., ширина — 19 м.

Ранее городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену зонирования на участке под «культовые здания и сооружения».

Сроки возведения храма пока неизвестны.

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