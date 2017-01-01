Теодору Куретзису и Евгению Тверетинову могут присвоить звание «Почётного гражданина Пермского края» С такой инициативой в гордуму вышел мэр Перми Дмитрий Самойлов

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Фото: Антон Завьялов

На следующей неделе комитет по местному самоуправлению и регламенту Городской думы Перми рассмотрит предложения внести губернатору края представление о присвоении почётного звания «Почетный гражданин Пермского края» худруку театра оперы и балета Теодору Курентзису — «за заслуги в области культуры и значительный вклад в развитие музыкального искусства Пермского края», а также худруку и главному дирижёру губернского оркестра Евгению Тверетинову — «за заслуги в области культуры и значительный вклад в развитие духовой музыки в Пермском крае».

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Кроме этого, почётное звание предлагается присвоить ректору Пермского медуниверситета Ирине Корюкиной — «за заслуги в области образования и здравоохранения, значительный вклад в научную, лечебную, общественную деятельность и подготовку медицинских кадров Пермского края».

Ирина Корюкина

Фото: Константин Долгановский

Инициатором документов выступил глава Перми Дмитрий Самойлов. Если комитет поддержит проекты решения, то вопрос вынесут на пленарное заседание гордумы, которое состоится 28 августа.

Напомним, почётное звание «Почетный гражданин Пермского края» присваивается гражданам Российской Федерации за особо выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре и искусстве, образовании, охране здоровья и правопорядка, государственном и муниципальном строительстве, благотворительной деятельности и за иные заслуги перед народом, Пермским краем и государством. Звание присваивается один раз в год ко дню образования Пермского края не более чем двум гражданам. Людям, удостоенным звания «Почетного гражданина края», вручается нагрудный знак, удостоверение и грамота. Также им положена ежегодная денежная выплата в размере 450 тыс. руб. с последующей ежегодной индексацией.