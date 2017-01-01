В Пермском районе установят комплекс фотовидеофиксации за 5 млн рублей

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В деревне Нестюково Пермского района установят новый комплекс фотовидеофиксации стоимостью 5,17 млн рублей. Работы по установке завершат в октябре текущего года.

Комплекс расположится в районе перекрёстка Нестюковского тракта и улицы Трактовой. Он будет фиксировать номера автомобилей, нарушающих ПДД и выгружать данные на сервер ГИБДД.

В краевом Минтрансе пояснили, что оборудование устанавливается по многочисленным просьбам местных жителей: водители авто, сокращая маршрут, совершают объезд федеральной трассы по дорогам Нестюково, создавая аварийные ситуации и не соблюдая ПДД. Комплекс поможет обеспечить безопасность движения.

Напомним, при проведении конкурсных процедур по выбору подрядчиков на ремонт дорожных объектов в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» образовалась экономия денежных средств. Это позволило включить в перечень дополнительные объекты. Комплекс фотовидеофиксации в Нестюково — один из них.