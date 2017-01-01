В Пермской филармонии стартовала продажа абонементов на 83-ий сезон

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В Пермской краевой филармонии стартовала продажа абонементов на 83-ий сезон. Пермякам предложено на выбор 28 различных абонементов. В их числе полюбившиеся слушателям «Вечера с орекстром», «Король инструментов», «Органисты выборов Германии», «Органная камерата», «Музыкам мира», «Пермь — пространство молодых», и другие.

В филармонии отметили, что уже много лет позиции лидера среди абонементов занимает цикл «Волшебные звуки рояля». В его рамках выступят востребованные пианисты современности — Валерий Кулешов (США), Триумфатор Международного конкурса имени П. И. Чайковского (первая премия, 2015) Дмитрий Маслеев, а также Михаил Лидский (Москва).

Слушатели смогут приобрести абонементы не только в кассе, но и отправив заявку на сайт филармонии. Там же можно ознакомиться с полным содержанием всех 28-ми абонементов.

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