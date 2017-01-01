Темой конкурса ледовой скульптуры в центре Перми станут «Японские мотивы»

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На фото скульптуры в виде персонажей полнометражного аниме-фильма «Мой сосед Тоторо» (реж. Хаяо Миядзаки)

VI Открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» пройдёт в центре Перми с 13 по 19 января. Тема шестого Кубка звучит как «Японские мотивы».

Для участия в конкурсном отборе команд приглашаются скульпторы, художники, дизайнеры и архитекторы — победители и призёры международных конкурсов снежной и ледовой скульптуры. Заявки принимаются организатором Кубка до 5 сентября 2018 года. Подробная информация на сайте www.sculptor.perm.ru.

События «Зимнего вернисажа» уже начались. 14 августа в Кунгурском районе стартовал Симпозиум по ледовой скульптуре в рамках VI Кубка России «Зимний вернисаж». На несколько дней Ледяная пещера станет экспериментальной площадкой для авторских работ «зимних» скульпторов, а победитель Симпозиума станет участником Кубка России без конкурсного отбора. Тема симпозиума — «Мифы и легенды Кунгурской пещеры». Выставка работ откроется 18 августа и будет работать до 19 сентября, сообщает Агентство социокультурных проектов.

Напомним, открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» проходит один раз в два года, начиная с 2007 года. Лауреаты Кубка России получают право участвовать в крупнейших международных конкурсах снежной и ледовой скульптуры высочайшего уровня.