В суд поступило уголовное дело экс-министра спорта Прикамья

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Как сообщается в картотеке Ленинского районного суда, материалы дела, по которому в качестве обвиняемого проходит Павел Лях, поступили судье 14 августа. Дата первого заседания ещё не назначена.

Напомним, Павел Лях занимал должность министра спорта Прикамья с 2011 по 2016 год. Его задержали по подозрению в превышении служебных полномочий при выполнении госконтракта по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо» 4 октября 2016 года. После ареста министр был отстранён от служебных обязанностей. В настоящее время Павел Лях находится под подпиской о невыезде.

Павел Лях обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в ноябре 2015 года министр подписал акт приёмки и иные документы, подтверждающие выполнение работ по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо». На основании этих документов подрядчику выплатили полную стоимость государственного контракта. В результате, так как на самом деле работы были выполнены не в полном объёме, бюджету края был нанесён ущерб.

Уголовное дело расследовалось следственными органами УФСБ России по Пермскому краю. После вручения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд Перми.