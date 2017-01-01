Promobot поставит более 100 роботов в пять новых стран

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сервисные роботы пермской компании Promobot появятся в Бразилии, Канаде, Румынии, Кувейте и Германии. С каждым дилером компания подписала контракты, которые будут действовать до 2021 года. Общая сумма контрактов составляет порядка 2 млн долларов, объем закупок — 102 единицы техники. В соответствии с последними исследованиями рынка, данные поставки составляют 1% от мирового рынка робототехники и 50% от экспорта электромеханических устройств РФ за прошедший месяц.

Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал, что наличие в регионе таких предприятий, как Promobot, позволяет региону претендовать на заметную роль в развитии цифровой экономики не только Пермского края, но и страны, и мира.

Новые партнеры планируют внедрение роботов Promobot V.4 в бизнес-центры, торговые центры, банки, музеи и другие места повышенного скопления людей. Первые партии роботов уже отправились в Кувейт, города Бухарест, Мюнхен, Сан-Паулу и Торонто.

Компания Promobot образована в 2015 году. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Штаб-квартира и производство находится в Перми. Компания ведёт собственные разработки в области мехатроники, электроники, распознавания лиц и речи. Налажено собственное производство пластика. Предприятие является победителем многих конкурсов для стартапов: Generation S, Slush, Портфельная компания ФРИИ, резидент Сколково.

Источник — пресс-служба администрации губернатора