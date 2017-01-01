Игорь Алаев переназначен председателем Избирательной комиссии Перми

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Избирательная комиссия Пермского края приняла решение переназначить Игоря Алаева на должность председателя избирательной комиссии города Перми. По мнению главы краевой избирательной комиссии Игоря Вагина, Игорь Алаев обеспечит тесное взаимодействие городской комиссии с системой избирательных комиссий Пермского края: «Он показал себя эффективным и профессиональным руководителем, успешно проявившим себя при организации масштабного выборного цикла 2016-2018 годов».

Напомним, Игорь Алаев с 1999 года входил в разные составы Избирательной комиссии Пермской области, а позднее — Пермского края. Параллельно с 2005 по 2013 годы являлся заместителем председателя, а с 2013 года — председателем Избирательной комиссии города Перми.

Полномочия действующего состава горизбиркома истекают 26 августа 2018 года. Первое заседание комиссии намечено на 27 августа. На нём, помимо председателя комиссии, путём тайного голосования будут избраны заместитель председателя и секретарь Пермского горизбиркома.