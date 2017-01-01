Игорь Сапко отчитался перед депутатами Заксобрания о работе Госдумы

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Сегодня, 16 августа, на пленарном заседании Законодательного собрания депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко выступил перед депутатами регионального парламента с информацией о работе Государственной Думы в период весенней сессии.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы:

— Эта сессия у нас получилась самой напряженной и насыщенной, начиная работы Государственной Думы 1999 года. За этот период нами было рассмотрено 978 законопроектов, мы провели 50 пленарных заседаний, приняли 339 федеральных законов. Также мы продолжили расчищать законодательные завалы. На начало работы Государственной думы седьмого созыва от предыдущих созывов нам осталось 2020 проектов федеральных законов. На момент окончания весенней сессии их осталось 55. Это почти 2,5%, что очень важно.

Также Игорь Сапко рассказал коллегам о некоторых принятых на федеральном уровне законопроектах, например о повышении уровня МРОТ и качества услуг МФЦ, правилах в сфере долевого строительства, усилении контроля за отдыхом детей и т.д.



Депутат также отметил, что ряд федеральных законодательных инициатив были подготовлены при непосредственном участии депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления Пермского края, и добавил, что сейчас совместно с правительством края и Советом глав муниципальных образований подготовлена общая инициатива, касающаяся порядка укрупнения территорий.