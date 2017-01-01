ТД «Бирюса» может возобновить работу 30 августа

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Торговый дом «Бирюса» может возобновить работу 30 августа. Как пояснили в Дзержинском районном суде, 14 августа завершилось рассмотрение дела о временном приостановлении его работы. Собственники объекта исправили предписания и, если не поступит жалоб, то в течение 15 дней после завершения рассмотрения ТД имеет право возобновить работу.

Напомним, «Бирюса» была опечатана 11 мая из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности. Объект стал одним из восьми, которые были временно закрыты в Перми по этим же причинам. Четыре торговых и развлекательных центра уже возобновили свою деятельность.