Пермское УФАС подозревает «Медлайф» в нарушении закона о рекламе

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Управление ФАС России по Пермскому краю возбудило дело в отношении поликлиники «Медлайф» по признакам нарушения закона о рекламе. Их выявили в листовках, рекламирующих услуги детской педиатрии поликлиники «Медлайф», которые распространяли в многоквартирных домах Перми.

В них говорилось, что в «Медлайфе» работают «лучшие» врачи в городе. Однако, использование в рекламе такого качественного прилагательного должно в обязательном порядке иметь объективное подтверждение. В случае с рекламой «Медлайфа» в листовке не было приведено доказательств того, что врачи клиники «лучшие».

Дело рассмотрят 13 сентября 2018 года.