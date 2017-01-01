Движение на перекрёстке Революции и Островского полностью откроют до 22 августа

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Такое поручение дал Глава Перми Дмитрий Самойлов во время проверки работ по замене теплосетей на перекрёстке. Решение сократить сроки ремонта принято ввиду жалоб на затруднение движения, поступающих от жителей и автомобилистов.

Напомним, что на пересечении улиц Николая Островского и Революции происходи замена тепловой сети. Это продолжение проекта ООО «ПСК» 2017 года по замене теплопроводов. В этом году энергетики обновят теплосеть на участке улицы от Малышева до Тимирязева диаметром 700 мм и длиной 360 м. Отметим, что это одна из ключевых «артерий», по которым энероресурс поставляется в квартиры пермяков, проживающих в центре города.

Сейчас энергетики завершили первый этап реконструкции тепловой сети на улице Николая Островского. С 9 августа реализована часть сложных работ по обновлению тепломагистрали, в ходе которых энергетики заменили изношенные участки на современные теплопроводы со сроком эксплуатации до 25 лет.

С 14 августа стартовал второй этап перекладки — на перекрестке улиц Николая Островского и Революции. Как сообщили в компании, сложность проведения работ заключается в том, что тепловая сеть здесь проходит зигзагом, и предполагается большой объем мероприятий по замене теплопроводов и канала, по которому проходит обновленная теплосеть.

После этого энергетики перейдут к участку от улицы Революции до улицы Тимирязева.

Источник — пресс-служба городской администрации