Новый ЖК на Вышке-2 получил название «Мята»

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ЖК «Мята»

Жильцы нового жилого комплекса на Вышке 2 сами выбрали название для своего дома.

Совсем немного времени остается до сдачи в эксплуатацию жилого комплекса по ул. Баранчинская, 12. По инициативе будущих жителей жилого комплекса было принято дать дому звучное название. Вариантов было несколько: «Победа», «Металлист», «Мята». В результате опроса победил последний вариант.

Как отмечают в компании ПЗСП, «Мята» — название доброе, домашнее. Представьте: вечер, кухня, мягкий свет, на столе чай с мятой, вся семья в сборе. Вы обсуждаете, как прошел день, делитесь планами, радуетесь, что вы вместе.

Для дома уже выбран логотип — три нежных, но ярких листочка мяты. Цвета эмблемы дома здорово совпадают как с гаммой самого жилого комплекса, так

и с цветом логотипа компании ПЗСП.

Шестнадцатиэтажный дом по ул. Баранчинская, 12 будет сдан в третьем квартале 2018 года. Уютные квартиры по этому адресу еще есть в продаже.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии:

8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте компании pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».

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